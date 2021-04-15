Соберут все данные: чем может обернуться перезапуск Единой биометрической системы

Правительство РФ и «Ростелеком» перезапустят систему сбора биометрических данных россиян. Ранее сбор биометрии для Единой биометрической системы (ЕБС) проводился банками, но за 3 года удалось собрать данные лишь 164 тысяч человек.

«Ростелеком» потратит 6,6 млрд руб. до 2030 года, чтобы получить данные 50 млн человек в первую очередь через МФЦ, пишет «Коммерсантъ». «В планах — организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране»,— уточнили в Минцифры.

О перезапуске ЕБС изданию стало известно из паспорта проекта «Цифровой Профиль Гражданина», за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система» под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Как утверждает газета, документ актуален на 1 апреля, его подлинность подтвердили два источника, участвующих в подготовке проекта.

В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. Минцифры планирует до конца апреля выпустить приказ о разработке методики расчета этой платы.

Перезапуск ЕБС будет выгоден для «Ростелекома», считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. «Оператор будет получать плату за обращение компании, которая, например, использует распознавание лиц клиентов для оплаты товара. Следовательно, чем больше людей начнут использовать ЕБС, тем больше заработает «Ростелеком»», — заявил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Наиболее перспективным направлением, по мнению Казаряна, может стать ритейл. Но там сходные технологии уже внедряют банки. Так, X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») запустила в партнёрстве со «Сбербом» биометрию в 52 магазинах «Перекрёсток» в конце марта, говорят там, в ближайшее время планируется масштабировать проект в Москве и других городах. В дальнейшем к нему будут подключены магазины «Пятёрочка».

В самом «Ростелекоме» утверждают, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнерстве с банками. Как будет организовано подобное сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не поясняют.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и «Сбер» подписали соглашение о создании совместного предприятия «Цифровые технологии идентификации», целью которого декларировалось развитие ЕБС.

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Фото: dtjs / Depositphotos