Сочи обновил рекорд по турпотоку за 100 лет

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в уходящем году город посетило 7,2 млн туристов, и это рекордный показатель за последние 100 лет.

Больше всего гостей, по данным «Известий», в Сочи приезжало в 2022 году из:

Москвы и Московской области (26%),

Краснодарского края (13%),

Ростовской области (6-7%),

Санкт-Петербурга (6-7%),

Свердловской, Челябинской, Самарской областей и Ставропольского края (2-3%).

В целом же туристический поток в Сочи стабильно рос последние десять лет.

Глава города выразил уверенность, что в 2023 году показатели не будут ниже, а уровень сервиса станет лишь расти, в том числе за счет расширения спектра услуг и логистических новшеств.

Речь, по-видимому, про новый двухэтажный поезд, который будет в 2023 году ходить из Уфы.

В наступающем году запланировано также завершить разработку мастер-плана нового пассажирского терминала аэропорта Сочи с ультрасовременным аэровокзальным комплексом

«Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе», — цитирует Копайгородского официальный сайт мэрии города.

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