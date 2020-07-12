Россиянам предстоит регистрироваться в соцсетях через портал госуслуг

Минкомсвязи предложило запустить эксперимент, в рамках которого российские пользователи смогут проходить идентификацию в соцсетях через портал госуслуг. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее ТАСС со ссылкой на копию проекта сообщал, что с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года может пройти эксперимент, в ходе которого агрегаторы объявлений и сервисы по поиску работы на добровольной основе смогут регистрировать пользователей через портал госуслуг.

В рамках эксперимента площадки смогут проводить в дополнение к уже имеющимся инструментам идентификацию и аутентификацию пользователей (как покупателей и заказчиков, так и продавцов и исполнителей) с использованием подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Согласно размещенному документу, Минкомсвязи также планирует использовать возможности портала госуслуг для аутентификации пользователей соцсетей.

Как говорится в пояснительной записке, эксперимент необходимо провести из-за ситуации с пандемией, а также для лучшего взаимодействия физических и юридических лиц при совершении сделок на интернет-площадках.

При проведении эксперимента присоединиться к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) предлагается компаниям. Предполагается, что их пользователи смогут в дальнейшем регистрироваться и входить в свои аккаунты в соцсетях, заключать договора купли-продажи недвижимости, товаров, договора аренды имущества, купли-продажи автомобиля, а также для совершения юридически значимых действий для трудоустройства.

Фото: Unsplash