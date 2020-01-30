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Опубликованы самые точные снимки поверхности Солнца
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Анна Бородкина
Телескоп Национального научного фонда США сделал самые точные в истории снимки Солнца. На них можно увидеть «кипящую» плазму, которая покрывает поверхность звезды. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
Опубликованы самые точные снимки поверхности СолнцаАнна Бородкина
На изображениях и видео впервые зафиксированы объекты размером до 30 км, а также на них можно увидеть структуру поверхности. Она состоит из «ячеек», по которым движется плазма.
Как пишет фонд, изучение солнечной активности помогает ученым понять, как магнитные бури влияют на отключение электричества, спутниковой связи и GPS на Земле.
See the Sun like never before! @NSF’s Inouye Solar Telescope produces first detailed images of the sun’s surface. https://t.co/c3SPB6gg8w #SolarVision2020— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020
📷: @NatSolarObs/ @AURADC/ NSF pic.twitter.com/1GP2rwkVG0
Новые фотографии были сделаны солнечным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) с 4-метровым зеркалом. Он располагается на неактивном гавайском вулкане Халеакала. По данным Национального научного фонда США, это самый большой солнечный телескоп в мире.
Фото: National Solar Observatory
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