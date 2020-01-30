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Опубликованы самые точные снимки поверхности Солнца

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Телескоп Национального научного фонда США сделал самые точные в истории снимки Солнца. На них можно увидеть «кипящую» плазму, которая покрывает поверхность звезды. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Опубликованы самые точные снимки поверхности Солнца

На изображениях и видео впервые зафиксированы объекты размером до 30 км, а также на них можно увидеть структуру поверхности. Она состоит из «ячеек», по которым движется плазма.

Как пишет фонд, изучение солнечной активности помогает ученым понять, как магнитные бури влияют на отключение электричества, спутниковой связи и GPS на Земле.

Новые фотографии были сделаны солнечным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) с 4-метровым зеркалом. Он располагается на неактивном гавайском вулкане Халеакала. По данным Национального научного фонда США, это самый большой солнечный телескоп в мире.

Фото: National Solar Observatory

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