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Фонд Абрамовича Impulse VC инвестировал в LegalTech-стартап Пинского в раунде на €500 тысяч

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Венчурный фонд Романа Абрамовича Impulse VC и бизнес-ангелы инвестировали €500 тыс. в немецкий LegalTech-стартап ABC Doc сооснователя Endel Владислава Пинского и IT-предпринимательницы Марины Гусевой.

Фонд Абрамовича Impulse VC инвестировал в LegalTech-стартап Пинского в раунде на €500 тысяч

Встроенный в приложение ABC Doc искусственный интеллект позволяет жителям Германии и мигрантам распознавать смысл текста, оценивать содержание и подсказывает, стоит ли оплачивать чек, оспаривать его, отвечать на письмо или вызывать юриста.

Раунд инвестирования закрыт 25 ноября, свидетельствуют данные Crunchbase.com. Средства пойдут на привлечение новых пользователей и проверку продуктовых гипотез.

ABC Doc распространяется по подписке в €3 евро в месяц, в нее входит расшифровка пяти писем и пять консультаций. Созданное летом 2021 года приложение за два месяца использовали 3000 человек.

По данным университета Гамбурга, в Германии 6,2 млн человек испытывают сложности в понимании длинных тестов. Кроме того, в стране проживает более 11 млн мигрантов. В год средняя семья получает до 700 писем.

По данным РБК, венчурный фонд Impulse VC поддерживается миллиардером Романом Абрамовичем. В 2013 году Абрамович купил у Mail.Ru Group долю в бирже ссылок Sape. После этого Sape запустила венчурный фонд Impulse VC, который инвестирует в технологические стартапы.

В мае Владислав Пинский и Николай Пискунов инвестировали €500 тыс. в стартап Glambook, который разрабатывает глобальную SaaS-платформу для beauty-индустрии.

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Фото на обложке: Unsplash

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