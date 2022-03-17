Иностранные ценные бумаги клиентов «Совкомбанка» заблокируют 25 марта

Иностранные ценные бумаги на брокерских счетах клиентов «Совкомбанка» будут заблокированы 25 марта. Причина – санкции США в отношении банка. В «Совкомбанке» попросили продать бумаги (при этом биржа закрыта) или вывести их с брокерского счета.

«Совкомбанк» предупредил владельцев брокерских счетов о скорой блокировке иностранных ценных бумаг, размещенных на Мосбирже и «СПБ Бирже».

Бумаги будут заблокированы 25 марта, дохода по ним перестанут начисляться. До 23 марта включительно нужно продать ценные бумаги или вывести их с брокерского счета. Это касается как бумаг на Мосбирже, так и на «СПБ Бирже». После блокировки вывести бумаги можно будет только в случае снятия санкций с «Совкомбанка».

Сообщение касается иностранных ценных бумаг, биржевых фондов (ETF) а также бумаг российских компаний с листингом на биржах США: «Циан», Ozon, Fix Price, «Русагро», Etalon Group, X5 Group, United Medical Group, HeadHunter, Мосбиржа, «Лента», «Окей», Petropavlovsk, Polymetal, Qiwi, Softline. TCS Group, VK, «Яндекс».

Доступ к торговле валютой будет прекращен 25 марта. До этого срока клиенты «Совкомбанка» могут продавать валюту на Мосбирже только в режиме торгов с расчетами на следующий день.

Ранее США ввели санкции в отношении «Совкомбанка». Банк отключили от международной платежной системы SWIFT.

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