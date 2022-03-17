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Иностранные ценные бумаги клиентов «Совкомбанка» заблокируют 25 марта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Иностранные ценные бумаги на брокерских счетах клиентов «Совкомбанка» будут заблокированы 25 марта. Причина – санкции США в отношении банка. В «Совкомбанке» попросили продать бумаги (при этом биржа закрыта) или вывести их с брокерского счета.

Иностранные ценные бумаги клиентов «Совкомбанка» заблокируют 25 марта

«Совкомбанк» предупредил владельцев брокерских счетов о скорой блокировке иностранных ценных бумаг, размещенных на Мосбирже и «СПБ Бирже».

Бумаги будут заблокированы 25 марта, дохода по ним перестанут начисляться. До 23 марта включительно нужно продать ценные бумаги или вывести их с брокерского счета. Это касается как бумаг на Мосбирже, так и на «СПБ Бирже». После блокировки вывести бумаги можно будет только в случае снятия санкций с «Совкомбанка».

Сообщение касается иностранных ценных бумаг, биржевых фондов (ETF) а также бумаг российских компаний с листингом на биржах США: «Циан», Ozon, Fix Price, «Русагро», Etalon Group, X5 Group, United Medical Group, HeadHunter, Мосбиржа, «Лента», «Окей», Petropavlovsk, Polymetal, Qiwi, Softline. TCS Group, VK, «Яндекс».

Доступ к торговле валютой будет прекращен 25 марта. До этого срока клиенты «Совкомбанка» могут продавать валюту на Мосбирже только в режиме торгов с расчетами на следующий день.

Ранее США ввели санкции в отношении «Совкомбанка». Банк отключили от международной платежной системы SWIFT.

Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock

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