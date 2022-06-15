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В «Союзмультфильме» сообщили о несостоявшейся сделке со «Сбером»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Союзмультфильм» нашел нового акционера вместо Сбербанка, с которым собирался создать совместное предприятие. Сделка с банком не состоялась, его место займет инвестиционный фонд.

В «Союзмультфильме» сообщили о несостоявшейся сделке со «Сбером»

Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что сделка по созданию совместного предприятия со Сбербанком не состоялась. Банк собирался купить долю в акционерном обществе «Союзмультфильм», каким студия стала в августе прошлого года.

«Акционерное общество “Союзмультфильм” продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению “Сберу”», – отметила Слащева.

«Союзмультфильм» заканчивает процедуру подписания документов с новым партнером – вместо Сбербанка им станет инвестиционный фонд, название которого Слащева не раскрыла. Фонд будет финансировать уже начатые проекты общества.

О планах Сбербанка и «Союзмультфильма» стало известно в августе 2019 года. Сообщалось, что правительство дало добро на покупку Сбербанком 80% ООО «Союзмультфильм». На первом этапе Сбербанк планировал инвестировать в совместное предприятие 1 млрд рублей.

Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock

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