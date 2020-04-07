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Совместное предприятие ВЭБ.РФ и Mail.ru Group получило нового акционера

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Совместное предприятие (СП) ВЭБ.РФ и холдинга Mail.ru Group — компания ООО «Развитие.ру» — получила нового акционера. Согласно данным системы «Контур.Фокус», 15% в компании с 1 апреля 2020 года принадлежит ООО «Кометрика».

Совместное предприятие ВЭБ.РФ и Mail.ru Group получило нового акционера

СП было создано в феврале 2019 года. Тогда ВЭБ.РФ и Mail.ru Group получили в нем 40% и 60% соответственно. Представители обеих компаний не стали комментировать сумму инвестиций в проект и сроки официального запуска.

Как сообщал «Коммерсантъ», проект инициировал ВЭБ.РФ, а Mail.ru Group стала технологическим партнером. Созданное СП должно было стать оператором электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом.

В настоящее время, по данным «Контур.Фокуса», доля Mail.ru Group в проекте составляет 45%, ВЭБ.РФ — 40%.

«Кометрика» была создана для разработки цифровых продуктов на основе блокчейна. Компания принадлежит ООО «Форпост», конечным владельцем которого является предприниматель Антон Черепенников.

На сайте «Кометрики» сообщается, что проект «создает совместные предприятия с партнерами и реализует продукты общей командой». Среди партнеров компании указаны Mail.ru Group и ВЭБ.РФ.

Rusbase направил запрос в «Кометрику», Mail.ru Group и ВЭБ.РФ.

Фото: Unsplash

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