Магазин Spar откроется в «Шереметьево» вслед за «Вкусвиллом»

В терминале С аэропорта «Шереметьево» откроется супермаркет Spar. Это произойдет в ближайшее время, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ъ предполагает, что развивать магазин в аэропорту будет Middle Volga, российский франчайзи Spar: компания уже искала сотрудников для работы в «Шереметьево» через HeadHunter. Аэропорт отказался называть оператора магазина, в Spar Middle Volga не ответили на запрос издания.

Spar не первый ритейлер, появившийся в российском аэропорту. В октябре 2019 года там открылся магазин-кафе «Вкусвилл», а еще в 2016 году — гастраном премиум-класса «Глобус Гурмэ».

Опрошенные Ъ консультанты на рынке недвижимости назвали выход продуктовых ритейлеров в аэропорты новым трендом. По данным Knight Frank, в «Шереметьево» магазины продуктов занимают 5,2% торговых площадей, в «Домодедово» — 1,5%.

Сейчас в «Домодедово» продукты можно купить в мини-маркете «Мандарин» на первом этаже зоны внутренних рейсов. В 2020 году в зоне прилета международных авиалиний появится еще один продуктовый, заявили в пресс-службе аэропорта, не раскрыв название магазина.

Эксперты полагают, что аэропорты привлекают продуктовые сети круглосуточным трафиком, достаточно высокой платежеспособностью посетителей и спросом на готовую еду, которой в магазинах продуктов становится все больше.

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