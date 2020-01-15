Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Магазин Spar откроется в «Шереметьево» вслед за «Вкусвиллом»

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В терминале С аэропорта «Шереметьево» откроется супермаркет Spar. Это произойдет в ближайшее время, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Магазин Spar откроется в «Шереметьево» вслед за «Вкусвиллом»

Ъ предполагает, что развивать магазин в аэропорту будет Middle Volga, российский франчайзи Spar: компания уже искала сотрудников для работы в «Шереметьево» через HeadHunter. Аэропорт отказался называть оператора магазина, в Spar Middle Volga не ответили на запрос издания.

Spar не первый ритейлер, появившийся в российском аэропорту. В октябре 2019 года там открылся магазин-кафе «Вкусвилл», а еще в 2016 году — гастраном премиум-класса «Глобус Гурмэ».

Опрошенные Ъ консультанты на рынке недвижимости назвали выход продуктовых ритейлеров в аэропорты новым трендом. По данным Knight Frank, в «Шереметьево» магазины продуктов занимают 5,2% торговых площадей, в «Домодедово» — 1,5%.

Сейчас в  «Домодедово» продукты можно купить в мини-маркете «Мандарин» на первом этаже зоны внутренних рейсов. В 2020 году в зоне прилета международных авиалиний появится еще один продуктовый, заявили в пресс-службе аэропорта, не раскрыв название магазина.

Эксперты полагают, что аэропорты привлекают продуктовые сети круглосуточным трафиком, достаточно высокой платежеспособностью посетителей и спросом на готовую еду, которой в магазинах продуктов становится все больше.

Фото: R.Danyliuk / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ