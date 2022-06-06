Названы самые частые орфографические и пунктуационные ошибки в деловой переписке

Фонд «Тотальный диктант» и производитель офисного ПО «МойОфис» назвали самые частые орфографические и пунктуационные ошибки, которые россияне допускают в деловой переписке.
Самое большое число ошибок происходит при написании сложных слов (медиаресурс, онлайн-сервис и подобных), написании «не» с различными частями речи, пунктуационном оформлении оборотов с союзом «как», различении сложных прилагательных и сочетаний наречия и причастия (например, численно-аналитические методы, но численно преобладающие виды).
Также затруднения у россиян вызывает выделение причастных и деепричастных оборотов, выбор прописной или строчной буквы, пунктуация при «однако», правописание слов с «н» и «нн» и слов с «пол-/полу-».
«Тотальный диктант» и «МойОфис» проанализировали ошибки, которые допускали слушатели онлайн-курса «Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания» — всего 9,2 тыс. работ.
Только 30% прошли курс без единой ошибки.
По словам авторов курса, пользователи, изучая в школьные годы правила на примерах из классической литературы, не всегда понимают, каким образом это можно использовать в повседневной практике. Кроме того, в языке появляются новые слова, явления, конструкции, и у обычного носителя русского языка часто не получается соотнести их с изученным правилом.
Фото на обложке: Unsplash
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