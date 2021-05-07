Россияне в начале мая увеличили расходы на аренду авто и развлечения

Траты россиян в начале мая 2021 года выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стали разнообразнее, свидетельствуют данные Tinkoff Index. В прошлом году россияне наращивали расходы на книги, цветы и кино, в этом году они больше путешествуют и тратят деньги на развлечения.

В среднем по России траты потребителей на неделе с 29 апреля по 5 мая выросли на 52% в сравнении с тем же периодом 2020 года и на 2% по сравнению с неделей накануне праздников — c 22 по 28 апреля 2021 года.

Больше всего накануне майских праздников выросли траты россиян на аренду авто — на 53% по сравнению c неделей 22—28 апреля 2021 года. Увеличились расходы на отели — на 21%, на рестораны — на 13%, на развлечения — на 6% и на топливо — на 12%.

Во всех российских регионах, где хорошо развит внутренний туризм, выросли траты на аренду авто и бронирование отелей.

В Санкт-Петербурге траты на аренду авто выросли на 40% по сравнению с неделей накануне праздников, на рестораны — на 13%, отели — на 11%.

В Крыму на майские праздники выросли расходы на аренду авто — на 119%, траты на отели — на 15%, на топливо — на 7%. Траты в салонах красоты выросли на 9%, на фастфуд — на 16%, на цветы — на 11%.

В Краснодарском крае также выросли траты на аренду авто — на 37%, отели — на 25%, топливо — на 10%. Помимо этого, увеличились расходы на связь, телеком — на 19%, рестораны — на 18%, на развлечения — на 15%, на одежду, обувь — на 22% и спорттовары — на 13%.

Заметно выросли расходы на путешествия и в Калининградской области: траты на аренду авто выросли на 140%, на услуги турагентств — на 40%, на ж/д билеты — на 23%.

В Республике Карелия выросли расходы на туры — на 12% за неделю, на Алтае траты на отели увеличились на 225%, а в Алтайском крае спрос на ж/д билеты вырос на 59%.

Tinkoff Index (индекс деловой и потребительской активности, который отражает разнообразие трат россиян) учитывает данные о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 11 млн клиентов экосистемы «Тинькофф» во всех регионах России.

Фото: Unsplash