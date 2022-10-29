Спрос на мебель у российских ритейлеров вырос на 60% из-за ухода иностранных брендов

Онлайн-ритейлер «Всеинструменты.ру», торгующий товарами для строительства и ремонта, подсчитал, что в октябре в среднем по России спрос на мебель вырос на 60% в сравнении с 2021 годом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что максимальный всплеск активности в этом сегменте наблюдался в регионах:

в Челябинске (+246%),

в Екатеринбурге (+204%),

в Новосибирске (+173%),

в Самаре (+113%),

в Краснодаре (+73%),

в Воронеже (+66%).

В обеих столицах также спрос на мебель подрос: в Санкт-Петербурге на 68%, в Москве на 60%.

О росте интереса к этой категории товаров сообщает и пресс-служба Ozon: в октябре продажи выросли в два раза.

Связано это, прежде всего, с необходимостью искать замену тем иностранным производителям и крупным торговым сетям, которые покинули российский рынок.

Несмотря на распродажи товаров из IKEA и других брендов, пользовавшихся огромным спросом, в долгосрочной перспективе аудитория все же вынуждена искать альтернативы.

«Сегодня производители и поставщики, в большинстве своем из России, Китая и Беларуси, готовы представить достаточное количество качественной продукции для закрытия потребностей покупателей», — отмечается в пресс-релизе «Всеинструменты.ру».

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