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Спрос на мебель у российских ритейлеров вырос на 60% из-за ухода иностранных брендов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Онлайн-ритейлер «Всеинструменты.ру», торгующий товарами для строительства и ремонта,  подсчитал, что в октябре в среднем по России спрос на мебель вырос на 60% в сравнении с 2021 годом.

Спрос на мебель у российских ритейлеров вырос на 60% из-за ухода иностранных брендов

ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что максимальный всплеск активности в этом сегменте наблюдался в регионах:

  • в Челябинске (+246%),
  • в Екатеринбурге (+204%),
  • в Новосибирске (+173%),
  • в Самаре (+113%),
  • в Краснодаре (+73%),
  • в Воронеже (+66%).

В обеих столицах также спрос на мебель подрос: в Санкт-Петербурге на 68%, в Москве на 60%.

О росте интереса к этой категории товаров сообщает и пресс-служба Ozon:  в октябре продажи выросли в два раза.

Связано это, прежде всего, с необходимостью искать замену тем иностранным производителям и крупным торговым сетям, которые покинули российский рынок.

Несмотря на распродажи товаров из IKEA и других брендов, пользовавшихся огромным спросом, в долгосрочной перспективе аудитория все же вынуждена искать альтернативы.

«Сегодня производители и поставщики, в большинстве своем из России, Китая и Беларуси, готовы представить достаточное количество качественной продукции для закрытия потребностей покупателей», — отмечается в пресс-релизе «Всеинструменты.ру».

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Фото на обложке: Spacejoy / Unsplash

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