«Ничего страшного»: вице-премьер Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье на 20%

Спрос на жилье в России по итогам года упадет на 20%, и «ничего страшного в этом нет», считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Снижение спроса он объяснил нормальными рыночными условиями.

Прогноз о темпах падения спроса на жилье в России зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин озвучил в интервью РБК.

По словам Хуснуллина, востребованность жилья на рынке по итогам 2022 года упадет на 10-20%. В этом нет «ничего страшного», считает Хуснуллин и объясняет снижение спроса нормальными рыночными условиями.

Если же темпы падения спроса будут быстрее, то правительство задумается о новых мерах поддержки отрасли, например, продление программы льготной ипотеки, уточнил Хуснуллин.

Спрос на жилье в 2021 году Хуснуллин назвал небывалым – на это повлияли в частности программа льготной ипотеки, низкая ключевая ставка Банка России и рост курса валют.

Льготную ипотеку в России выдают по ставке 7% годовых. В мае максимальный размер кредита по ней подняли – для столичных регионов, например, он составляет 30 млн рублей.

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