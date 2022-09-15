Ссылка дня: Private Equity List — доступная база PE/VC фондов

Инициативная группа российских инвест-консультантов вручную собрали большую и удобную в использовании базу PE/VC фондов Private Equity List, в которой представлено не только 5800+, но и 250+ фондов непосредственно из России и стран СНГ.

Private Equity List — это доступная для любых стартапов (даже без прототипов и прибыли) альтернатива более известным агрегаторам вроде Crunchbase / Pitchbook / DealRoom / CB Insights.

«Основная проблема заключается в том, что ключевые сервисы с базами фондов являются, скорее, B2B-инструментом и стоят очень дорого для стартапов — по паре тысяч долларов в месяц, — объясняет специально для читателей RB один из создателей Private Equity List, — у нас же на платформе нет ненужной стартапам информации (новости, аналитика), зато доступ может приобрести стартап даже без выручки».

Из других преимуществ, которые отмечает представитель компании:

Фокус на small/mid cap фонды, которые также очень интересны стартаперам в дополнение к уже суперизвестным фондам (хотя фонды из Европы и Америки у нас есть в большем количестве)

Фокус на менее изученные регионы инвестиций (Middle East, LatAm and Africa, Asia (APAC))

Фокус на горячие индустрии (SaaS, Gaming, EdTech и прочее)

У нас есть специальные фильтры по ESG, women-founders, minorities

Есть обучающая секция с процессом fundraising

У нас есть список по альтернативным способам финансирования (акселераторы, гранты и прочее по всему миру), то есть по факту все виды финансирования в одном месте (900+ грантов и инкубаторов, 80+ компаний по venture debt / revenue based financing, 300 иных видов финансирования)

По России/СНГ у нас одна из самых полных баз данных - 250+ фондов с информацией об инвестиционных критериев и контактами, которые не покрывают международные сервисы

«Такой фокус может быть интересен стартапам в дополнение к уже суперызвестным фондам/регионам, повысив шансы привлечь средства», — подчеркивает создатель агрегатора. «База собиралась по большей части вручную: добавлялись как и целые таблицы с фондами из разных стран, так и по несколько фондов. Затем данные по фондам дополнялись (точно так же вручную) с сайтов фондов, иных источников. Это происходит на еженедельной основе и сейчас». «Фокус у нас, естественно, на все страны, то есть проект по факту имеет высокий потенциал для масштабирования. У нас уже есть первые плательщики (в основном из Европы, Америки), и это, по большей части, консультанты и стартапы». «В дальнейшем планируем увеличивать маркетинг по тем нишам, которые описаны ранее для привлечения большего количества пользователей, а также расширять базу инвесторов, грантов и прочих способов финансирования в зависимости от трендов (Web 3.0, Cannabis и прочее). Также думаем над парой новых функций, но это пока секрет».

Подробнее познакомиться со всеми преимуществами агрегатора можно на сайте privateequitylist.com

Фото на обложке: https://privateequitylist.com/