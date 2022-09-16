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Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Представители бизнеса предложили ФАС изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Они уверены: существующие нормативы необходимо сократить вдвое. Антимонопольная служба рассматривает инициативу, пишут «Известия».

Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты

Исполнительный директор «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что сокращение времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов. Сейчас ряд продавцов задерживают оплату товаров и выходит так, что партнеры их фактически кредитуют.

По его словам, компаниям приходится использовать займ, из-за этого растет себестоимость товаров. Сокращение сроков поможет стабилизировать ситуацию.

Если власти одобрят предложение производителей, скорее всего, понадобится внести поправки в закон о торговле, сказал изданию представитель одного из крупнейших поставщиков.

В апреле аналитики спрогнозировали снижение цен на продукты к концу 2022 года. Дешеветь будут товары российских производителей, на это также повлияют акции и скидки от торговых сетей на продукты с ограниченным сроком годности. Госрегулирование наценки на продукты первой необходимости позволит сдержать рост цен, например, на муку и хлеб.

Фото на обложке: Unsplash

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