Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты

Представители бизнеса предложили ФАС изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Они уверены: существующие нормативы необходимо сократить вдвое. Антимонопольная служба рассматривает инициативу, пишут «Известия».
Исполнительный директор «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что сокращение времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов. Сейчас ряд продавцов задерживают оплату товаров и выходит так, что партнеры их фактически кредитуют.
По его словам, компаниям приходится использовать займ, из-за этого растет себестоимость товаров. Сокращение сроков поможет стабилизировать ситуацию.
Если власти одобрят предложение производителей, скорее всего, понадобится внести поправки в закон о торговле, сказал изданию представитель одного из крупнейших поставщиков.
В апреле аналитики спрогнозировали снижение цен на продукты к концу 2022 года. Дешеветь будут товары российских производителей, на это также повлияют акции и скидки от торговых сетей на продукты с ограниченным сроком годности. Госрегулирование наценки на продукты первой необходимости позволит сдержать рост цен, например, на муку и хлеб.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентября
- 2 ЦБ предложил разрешить банкам из дружественных стран открывать филиалы в России
- 3 Пересмотр антироссийских санкций, страховые компании расширяют штат: главные новости 14 сентября
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
16 сентября 2022
17 сентября 2022
18 сентября 2022