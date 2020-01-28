Стартап с российскими корнями Archeads привлек $700 тысяч в посевном раунде. Компания была оценена в $3,7 млн. Венчурная группа Starta Ventures, с соинвесторами - бизнес-ангелами вложили в сумме $400 тысяч. Также в раунде поучаствовал инвестор, вкладывающий в американскую недвижимость.

Starta Ventures и бизнес-ангелы вложили $700 тысяч в PropTech-стартап Archeads