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Starta Ventures и бизнес-ангелы вложили $700 тысяч в PropTech-стартап Archeads

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Стартап с российскими корнями Archeads привлек $700 тысяч в посевном раунде. Компания была оценена в $3,7 млн. Венчурная группа Starta Ventures, с соинвесторами - бизнес-ангелами вложили в сумме $400 тысяч. Также в раунде поучаствовал инвестор, вкладывающий в американскую недвижимость.

Starta Ventures и бизнес-ангелы вложили $700 тысяч в PropTech-стартап Archeads

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28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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