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Starta Ventures рассказала, во что нужно инвестировать в 2020-х

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Инвестфонд Starta Ventures представил исследование глобального венчурного рынка и рекомендации по выбору перспективных направлений инвестирования. Rusbase ознакомился с материалами отчета.

Starta Ventures рассказала, во что нужно инвестировать в 2020-х

Из отчета следует, что в 2019 году на глобальном венчурном рынке наблюдался масштабный обратный отток ликвидности. Общий объем экзитов стартапов составил $337 млрд, поддержав высокий уровень 2018 года ($394 млрд).

При этом доля IPO в общем объеме экзитов увеличилась с 70% в 2018 году до 76% в 2019 году. В абсолютном выражении это составило $276,5 млрд и $255,6 млрд, соответственно, что превышает объемы IPO технологических компаний за последние девять лет (с 2008 по 2017 гг.), вместе взятые.

Starta Capital считает, что компании традиционного бизнеса с технологической составляющей, имеют прочный фундамент и потенциал для масштабирования благодаря притоку венчурного капитала, который в последнее время там и наблюдается.

Также в отчете 2019 года подробно рассматриваются три перспективных направления: 

  • проекты в области образования и управления человеческим капиталом на основе новых технологий;
  • компании в сфере киберспорта;
  • инвестирования в предметы искусства с фокусом на современном искусстве.
Новость дополняется.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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