Starta Ventures рассказала, во что нужно инвестировать в 2020-х

Из отчета следует, что в 2019 году на глобальном венчурном рынке наблюдался масштабный обратный отток ликвидности. Общий объем экзитов стартапов составил $337 млрд, поддержав высокий уровень 2018 года ($394 млрд).



При этом доля IPO в общем объеме экзитов увеличилась с 70% в 2018 году до 76% в 2019 году. В абсолютном выражении это составило $276,5 млрд и $255,6 млрд, соответственно, что превышает объемы IPO технологических компаний за последние девять лет (с 2008 по 2017 гг.), вместе взятые.

Starta Capital считает, что компании традиционного бизнеса с технологической составляющей, имеют прочный фундамент и потенциал для масштабирования благодаря притоку венчурного капитала, который в последнее время там и наблюдается.

Также в отчете 2019 года подробно рассматриваются три перспективных направления:

проекты в области образования и управления человеческим капиталом на основе новых технологий;

компании в сфере киберспорта;

инвестирования в предметы искусства с фокусом на современном искусстве.

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