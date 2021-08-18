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В Ставрополе обсудят цифровизацию экономики на форуме «РИФ.Юг»

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

В Ставропольском крае с 3 по 6 сентября пройдет серия мероприятий под объединенным названием «РИФ.Юг», посвященных вопросам цифровизации экономики и государственного управления, образования и кадров, интернет-бизнесу.

В Ставрополе обсудят цифровизацию экономики на форуме «РИФ.Юг»

В рамках cобытия проведут открытые уроки для школьников, конференцию о цифровизации различных отраслей экономики, хакатоны по искусственному интеллекту и «Цифровой прорыв»

Ставропольский край имеет огромный потенциал для развития и применения цифровых технологий. Именно поэтому мы приняли решение провести серию мероприятий «РИФ.Юг», которые будут полезны разным аудиториям, но будут объединены одной общей повесткой — цифровыми технологиями. Мы также проведем целых два хакатона, в которых смогут принять участие амбициозные айтишники
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК 

«РИФ.Юг» — продолжение федерального проекта “Российский Интернет-Форум”, который проходит в Москве и регионах России с 1997 года. РИФ собирает тысячи специалистов и экспертов для обмена мнениями, нетворкинга, диалога интернет-отрасли и власти. Организатор РИФ 2021 – РАЭК, поддержку оказывают профильные органы госвласти, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

К участию приглашены представители органов государственной власти, региональные министры цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, представители российского IT-рынка, а также региональных компаний.

Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фото на обложке: Maykova Galina/Shutterstock

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