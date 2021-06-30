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Каждый четвертый предприниматель сталкивался с ограничениями доступа к интернет-банку — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каждый четвертый предприниматель (25%) сталкивался с ограничениями доступа к интернет-банку в рамках исполнения 115-ФЗ, который направлен против отмывания денежных средств. Об этом сообщается в исследовании «Райффайзенбанка», которое есть в распоряжении RB.ru.

Каждый четвертый предприниматель сталкивался с ограничениями доступа к интернет-банку — опрос

В опросе приняли участие 1,3 тысячи предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

По мнению большинства (54%) предпринимателей, ограничения на использование интернет-банка были инициированы банком, только 28% респондентов считают, что это было запросом со стороны налоговой службы. 

Восстановление доступа заняло у многих предпринимателей (35%) до нескольких дней, и всего 12% смогли решить проблему в течение часа. Самым серьезным последствием этого события предприниматели называют упущенную бизнес-выгоду (26%), задержку в выплатах партнерам, а также потраченное на восстановление доступа время (23%).

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Фото: Unsplash

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