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ЦБ намерен ужесточить условия страхования банковских карт

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России намерен ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск кражи средств с помощью социальной инженерии. Сейчас они не защищают банковские карты от таких случаев.

ЦБ намерен ужесточить условия страхования банковских карт

У клиента также должна быть возможность в любое время отказаться от такой страховки и вернуть часть премии за неиспользованные срок. Регулятор также предложил ограничить максимальный срок урегулирования убытков по таким полисам 30 днями, передают «Известия».

Во Всероссийском союзе страховщиков предложили не включать в полис случаи, когда потребитель самостоятельно переводит деньги мошеннику. Так как очень сложно доказать, что человека действительно обманули, а не он добровольно перевел какую-то сумму, а потом решил получить компенсацию.

В июле-сентябре финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев.

Фото на обложке: Unsplash

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