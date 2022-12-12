ЦБ намерен ужесточить условия страхования банковских карт

Банк России намерен ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск кражи средств с помощью социальной инженерии. Сейчас они не защищают банковские карты от таких случаев.
У клиента также должна быть возможность в любое время отказаться от такой страховки и вернуть часть премии за неиспользованные срок. Регулятор также предложил ограничить максимальный срок урегулирования убытков по таким полисам 30 днями, передают «Известия».
Во Всероссийском союзе страховщиков предложили не включать в полис случаи, когда потребитель самостоятельно переводит деньги мошеннику. Так как очень сложно доказать, что человека действительно обманули, а не он добровольно перевел какую-то сумму, а потом решил получить компенсацию.
В июле-сентябре финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев.
Фото на обложке: Unsplash
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