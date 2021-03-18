Конструкторские бюро «Сухой» и «Миг» перестанут существовать как компании

Компании «Сухой» и «Миг» вместе с «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) станут единым юрлицом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Конструкторские бюро объединят в «Корпоративный центр самолетостроения», аппарат ОАК ждет сокращение на несколько тысяч сотрудников, оно не затронет конструкторский блок, только административно-управленческий. Председателем Совета директоров ОАК намерен стать глава госкорпорации Сергей Чемезов. В подчинение новой компании перейдут также «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

«Корпоративный центр самолетостроения» расположится в Москве. Также будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, который в перспективе объединит все авиационные конструкторские бюро. Он будет находиться в районе центра самолетостроения на Ходынском поле.

Изменения происходят в рамках реформы авиастроения, пояснили изданию в госкорпорации. Еще в 2018 году указом Владимира Путина «Ростеху» были переданы 92,31% акций ОАК, через год было принято решение о необходимости докапитализации компании на 300 млрд рублей. В начале прошлого года процесс вхождения ОАК в «Ростех» завершился.

В результате реформ ожидается рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности, сообщили изданию в пресс-службе ОАК, добавив, что совокупный оптимизационный эффект должен составить до 130 млрд рублей.

Ранее стали известны планы Rolls-Royce по созданию самого быстрого в мире электрического самолета. Первый тестовый полет планируется выполнить этой весной, электрическая трансмиссия в сочетании с системой аккумуляторов способна разогнать самолет до более чем 480 км/ч.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Fasttailwind / Shutterstock