Таксисты и общественники попросили власти отменить часть положений закона о такси
Таксисты и общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отменить часть ограничений ФЗ № 580, регулирующего работу такси. Об этом Forbes сообщили в АНО «Союз пользователей цифровых платформ “Цифровой мир”».
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Некоммерческая организация провела опрос, в котором приняли участие 7 тыс. таксистов. Участники исследования отметили, что высокие издержки и неясная правоприменительная практика вынуждают водителей покидать отрасль или сталкиваться с финансовыми потерями из-за штрафов и арестов автомобилей, а устаревшие требования закона создают коррупционные риски и способствуют уходу водителей в серую зону.
По данным «Цифрового мира», избыточные требования федерального закона привели к тому, что около 1 млн самозанятых таксистов ушли в тень. В обращении подчеркивается, что необходимо срочное вмешательство властей для корректировки законодательства.
Как исправить ситуацию? Таксисты предлагают ограничить комиссию агрегаторов до 15%, отменить обязательные медосмотры и техосмотры, а также убрать требования к цвету автомобилей и шашечкам. Кроме того, они просят не заставлять их регистрировать личные автомобили как такси, что создает неудобства для водителей, работающих неполный день. Также в обращении предлагается разрешить таксистам брать заказы в любых регионах без привязки к месту регистрации.
«В отрасли достаточно естественных экономических проблем, вызванных инфляцией и другими факторами», включая рост стоимости автомобилей и кредитов, отметили в организации. Там призвали власти пересмотреть законодательство, чтобы сбалансировать интересы участников рынка.
- Основные положения 580-ФЗ вступили в силу в сентябре 2023 года. Новый закон разрешил самозанятым работать в сфере легковых перевозок, но с условием наличия договора с одной из служб заказа такси.
- Ранее основатель сервиса такси «Максим» Павел Шушарин направил письма Володину и вице-премьеру Виталию Савельеву с предложением создать федеральный проект «Российское такси». Он должен помочь сформировать комплексную программу развития легкового такси в России, в том числе отрегулировать использование в перевозках автомобилей российской сборки.
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