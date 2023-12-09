Отвечающий за дизайн продукции Apple исполнительный директор Танг Тан покинет компанию — Bloomberg

Исполнительный директор Apple Танг Тан, отвечающий за дизайн и «принимавший ключевые решения относительно наиболее важных продуктов», покинет компанию в феврале 2024 года. Поскольку он курировал внешний вид сразу нескольких ключевых линеек — iPhone, Apple Watch, AirPods, — на замену топ-менеджеру временно придет два человека из действующего персонала.

Агентство Bloombeg первым сообщило новость, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с вопросом. По данным издания, в подчинении у старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса теперь будет глава разработки дизайна продуктов iPhone Ричард Динь («правая рука» Тана) и ранее занимавшаяся разработкой аппаратного обеспечения Mac Кейт Бержерон (она займется конкретно Apple Watch).

В последнее время Apple столкнулась с несколькими увольнениями руководителей из отделов разработки продуктов и инженерных подразделений, что приводит к масштабным перестановкам и новым назначениям в высших эшелонах компании.

7 декабря Bloomberg сообщил об уходе из Apple вице-президента Стива Хоттелинга, курировавшего разработку технологий мультисенсорных экранов, датчиков здоровья, сканеров Touch ID и интерфейса Face ID.

Технологии Хотеллинга, который значится во множестве патентов, использовались практически во всех продуктах корпорации — iPhone, iPad, Apple Watch, Vision Pro. Он также не раз представлял интересы Apple в судебных процессах (например, против Samsung и Masimo).

Теперь его руководителю — старшему вице-президенту по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи — напрямую подчиняются Алан Гилкрист (будет отвечать за направление камер и датчиков глубины) и Вэй Чэнь (технологии дисплеев).

За несколько дней стало известно об уходе двух знаковых топ-менеджеров, чей функционал разделяют на нескольких человек. Все это происходит на фоне вынужденного обновления Apple: ранее корпорацию обязали отказаться от фирменного порта Lightning в пользу стандартного USB-C, она также изменила материалы для линейки телефонов Pro.

В компании сейчас период активной замены критически важных компонентов собственными решениями вроде чипов Apple M3, дисплеев microLED или модема сотовой связи.

Эксперты рынка считают, что уход топов в такой ответственный момент — и «удар» для компании (предполагается, что с новыми разработками у команд Хотеллинга и Тана были проблемы), и демонстрация взятого на обновление курса (многие аспекты будущих iPhone, iPad, Apple Watch и др. будут разрабатываться уже людьми с новым взглядом).

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