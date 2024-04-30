Капитал Илона Маска вырос на $37 млрд на фоне новостей о сотрудничестве Tesla и Baidu, Еврокомиссия не исключает блокировку TikTok на территории ЕС, а L'Occitane планирует стать частной компанией. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Рост состояния Маска, выкуп акций L'Occitane, риск блокировки TikTok в ЕС: главное 30 апреля