Рост состояния Маска, выкуп акций L'Occitane, риск блокировки TikTok в ЕС: главное 30 апреля

Ахмед Садулаев
Капитал Илона Маска вырос на $37 млрд на фоне новостей о сотрудничестве Tesla и Baidu, Еврокомиссия не исключает блокировку TikTok на территории ЕС, а L'Occitane планирует стать частной компанией. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.
Рост состояния Маска, выкуп акций L'Occitane, риск блокировки TikTok в ЕС: главное 30 апреляАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Глава Еврокомиссии не исключает блокировку TikTok на территории Евросоюза.
Россия
- ЦБ зафиксировал 70%-й рост числа интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в соцсетях и мессенджерах. В первом квартале 2024-го было выявлено 728 подобных организаций (ТАСС).
- В российской туротрасли, согласно АТОР, усугубился дефицит кадров. В 2024 году нехватка сотрудников выросла на 20%.
- К 2030 году турпоток Москвы может превысить 35% от общего числа туристов России, сообщил Сергей Собянин.
Бизнес
- Состояние Илона Маска, по данным Bloomberg, выросло на $37,3 млрд за пять дней на фоне роста акций Tesla из-за потенциального сотрудничества с китайским Baidu. Для американского миллиардера это крупнейший прирост богатства за два года.
- L'Occitane планирует выкупить собственные акции на Гонконгской бирже и стать частной компанией. Стоимость сделки может составить $1,78 млрд.
- Глава британского банка HSBC Ноэль Куинн объявил о решении покинуть должность спустя «пять напряженных лет», чтобы «найти баланс между личной жизнью и работой».
- Кроме того, HSBC планирует закрыть сделку по продаже российского бизнеса во втором квартале 2024 года («Интерфакс»).
Транспорт
- Чистая прибыль Mercedes-Benz Group сократилась на 25% в первом квартале 2024 года. Объем продаж легковых автомобилей снизился на 8% год к году.
- BMW инвестирует $2,8 млрд на модернизацию своего завода в Шэньяне. В Китае находится крупнейшая производственная база группы в мире.
Фото: Unsplash
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