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Как зарабатывать на маркетплейсах в ближайшие пять лет

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

15 мая в кластере «Ломоносов» пройдет конференция «Маркетплейсы — голубой океан E-commerce». Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов, руководителей технологического бизнеса для дискуссии о будущем рынка маркетплейсов. Для участия нужна регистрация. 

Как зарабатывать на маркетплейсах в ближайшие пять лет

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В рамках конференции предлагается обсудить ключевые тренды на рынке маркетплейсов, уникальные сервисы и актуальные меры поддержки бизнеса. Также гости узнают, почему рынок маркетплейсов можно по праву считать «голубым океаном» e-commerce. 

Помимо этого представители маркетплейсов расскажут о незакрытых потребностях и планах развития своих интернет-площадок, основатели e-comm-стартапов — об особенностях и трудностях взаимодействия с большим рынком, фонды представят актуальные кейсы инвестирования в онлайн-ритейл и дадут экспертную оценку рынка в 2024 году. 

Среди спикеров:

  • Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.vc и агентства Antigravity group, сооснователь фонда Malina VC;
  • Илья Зинченко, руководитель отдела продукта «Яндекс Маркет»;
  • Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow;
  • Кирилл Чеканов, основатель «Даркстор у дома»;
  • Эльза Егорова и Рустам Моргоев, RB.RU, и другие. 

Также для e-comm-стартапов на стадии масштабирования пройдет отраслевая питч-сессия, на которой они смогут представить свои решения экспертам рынка и инвестиционным фондам. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно подать заявку до 13 мая.

Фото на обложке: Vector Stock Pro / Shutterstock

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