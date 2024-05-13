Как зарабатывать на маркетплейсах в ближайшие пять лет

15 мая в кластере «Ломоносов» пройдет конференция «Маркетплейсы — голубой океан E-commerce» . Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов, руководителей технологического бизнеса для дискуссии о будущем рынка маркетплейсов. Для участия нужна регистрация.

В рамках конференции предлагается обсудить ключевые тренды на рынке маркетплейсов, уникальные сервисы и актуальные меры поддержки бизнеса. Также гости узнают, почему рынок маркетплейсов можно по праву считать «голубым океаном» e-commerce.

Помимо этого представители маркетплейсов расскажут о незакрытых потребностях и планах развития своих интернет-площадок, основатели e-comm-стартапов — об особенностях и трудностях взаимодействия с большим рынком, фонды представят актуальные кейсы инвестирования в онлайн-ритейл и дадут экспертную оценку рынка в 2024 году.

Среди спикеров:

Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.vc и агентства Antigravity group, сооснователь фонда Malina VC;

Илья Зинченко, руководитель отдела продукта «Яндекс Маркет»;

Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow;

Кирилл Чеканов, основатель «Даркстор у дома»;

Эльза Егорова и Рустам Моргоев, RB.RU, и другие.

Также для e-comm-стартапов на стадии масштабирования пройдет отраслевая питч-сессия, на которой они смогут представить свои решения экспертам рынка и инвестиционным фондам. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно подать заявку до 13 мая.

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