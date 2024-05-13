Как зарабатывать на маркетплейсах в ближайшие пять лет

15 мая в кластере «Ломоносов» пройдет конференция «Маркетплейсы — голубой океан E-commerce». Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов, руководителей технологического бизнеса для дискуссии о будущем рынка маркетплейсов. Для участия нужна регистрация.
В рамках конференции предлагается обсудить ключевые тренды на рынке маркетплейсов, уникальные сервисы и актуальные меры поддержки бизнеса. Также гости узнают, почему рынок маркетплейсов можно по праву считать «голубым океаном» e-commerce.
Помимо этого представители маркетплейсов расскажут о незакрытых потребностях и планах развития своих интернет-площадок, основатели e-comm-стартапов — об особенностях и трудностях взаимодействия с большим рынком, фонды представят актуальные кейсы инвестирования в онлайн-ритейл и дадут экспертную оценку рынка в 2024 году.
Среди спикеров:
- Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.vc и агентства Antigravity group, сооснователь фонда Malina VC;
- Илья Зинченко, руководитель отдела продукта «Яндекс Маркет»;
- Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow;
- Кирилл Чеканов, основатель «Даркстор у дома»;
- Эльза Егорова и Рустам Моргоев, RB.RU, и другие.
Также для e-comm-стартапов на стадии масштабирования пройдет отраслевая питч-сессия, на которой они смогут представить свои решения экспертам рынка и инвестиционным фондам. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно подать заявку до 13 мая.
Фото на обложке: Vector Stock Pro /
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