Онлайн-ритейлеры пожаловались в ФАС на тарифы HeadHunter

Ассоциация компаний интернет-торговли пожаловалась в ФАС на «необоснованный рост цен на услуги» HeadHunter. Они просят службу проверить площадку на предмет злоупотребления своим положением и предупреждают, что рост затрат на объявления грозит повышением цен на товары.

С марта 2020 года HeadHunter повысил стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на 1 тыс. объявлений с 85 рублей до 340 рублей за одно. Ряд других услуг также подорожал в несколько раз, говорится в жалобе, с которой ознакомился «Коммерсантъ».

ФАС пока рассматривает жалобу, в HeadHunter сообщили, что не получали уведомлений от антимонопольной службы о поступлении обращения АКИТ.

Юристы считают, что только самого факта роста цен недостаточно, чтобы признать площадку нарушителем, придется доказывать его избыточность.

В 2021 году выручка HeadHunter выросла на 92,8%, до 15,96 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 191,3%, до 5,49 млрд рублей.

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