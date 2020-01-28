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ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб». Банки отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

По данным Ассоциации банков России, проблема возникла летом 2019 года. ФНС начала отправлять многочисленные запросы банкам о блокировке и списании средств с личных счетов ИП.

Всего за год крупные игроки получили по 300 тысяч подобных предписаний, оценили в ассоциации. Но до этого никто из участников не привлекался к ответственности за их неисполнение.

В ассоциации уточнили, что банки не исполняли решения ФНС, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов. Также кредитные организации опирались на Налоговый кодекс, в котором прописано, что взыскание с личных счетов ИП должно происходить через судебных приставов.

По данным РБК, штраф для банков составляет 20% от суммы, незаконно перечисленной банком на счета налогоплательщика.

Фото: Unsplash

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