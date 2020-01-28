ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб». Банки отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

По данным Ассоциации банков России, проблема возникла летом 2019 года. ФНС начала отправлять многочисленные запросы банкам о блокировке и списании средств с личных счетов ИП.

Всего за год крупные игроки получили по 300 тысяч подобных предписаний, оценили в ассоциации. Но до этого никто из участников не привлекался к ответственности за их неисполнение.

В ассоциации уточнили, что банки не исполняли решения ФНС, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов. Также кредитные организации опирались на Налоговый кодекс, в котором прописано, что взыскание с личных счетов ИП должно происходить через судебных приставов.

По данным РБК, штраф для банков составляет 20% от суммы, незаконно перечисленной банком на счета налогоплательщика.

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