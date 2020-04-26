Объем налоговых льгот для компаний Москвы составит 170 млрд рублей

Общий объем налоговых льгот для московских компаний в этом году составит 170 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва планирует сохранить все льготы для бизнеса, которые власти утвердили до пандемии коронавируса. Их объем составляет 106 млрд рублей. Это льготы по налогу на имущество, прибыль, транспортному и земельному налогам. Тем, кто впервые зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, город предоставляет налоговые каникулы на два года.

Кроме того, столичные власти приняли три пакета антикризисных мер, в рамках которых бизнес получит еще 70 млрд рублей.

«Эти меры станут дополнением к действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки», — считает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Что входит в антикризисные меры: продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора;

освобождение от арендных платежей за городское имущество;

субсидирование малого и среднего предпринимательства.

Как говорится в сообщении на сайте мэра, поддержку получит 21 тысяча московских компаний.