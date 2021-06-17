Предприниматели смогут снизить налог на прибыль при покупке недвижимости для бизнеса

Минэкономразвития предложило расширить перечень капитальных затрат, которые включаются в состав инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс приняты Госдумой, сообщили RB.ru в пресс-службе Минэкономразвития.

С 2022 года по решению региона в состав инвестиционного налогового вычета (ИНВ) могут быть включены расходы на создание (приобретение) дорогостоящих объектов недвижимости, а именно зданий и сооружений со сроком полезного использования свыше 20 лет.

«Это значит, что предприниматель сможет снизить сумму налога на прибыль при приобретении, например, складского помещения для расширения своего бизнеса», — пояснили в Минэкономразвития.

Кроме того, с 2022 года регионы смогут самостоятельно устанавливать срок, до истечения которого в случае реализации имущества нужно будет уплатить налог вместе с пени. В настоящее время этот срок равен сроку полезного использования основного средства.

В Минэкономразвития пояснили, что необходимость изменений неоднократно обсуждалась на площадке ведомства с участием представителей предпринимательского сообщества. «Принятие законопроекта создаст более гибкий механизм поддержки инвестиций и стимулирования привлечения капитальных вложений на региональном уровне», — сообщила заместитель Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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Фото: Unsplash