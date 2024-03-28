Банк России сообщил о новой схеме обмана граждан: злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы и предлагают сдать налоговую декларацию по ссылке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества со сдачей налоговой декларации