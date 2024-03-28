ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества со сдачей налоговой декларации

Анастасия Марьина
Банк России сообщил о новой схеме обмана граждан: злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы и предлагают сдать налоговую декларацию по ссылке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества со сдачей налоговой декларацииПрисоединиться Анастасия Марьина
Как работает новая схема:
- На электронную почту приходит письмо, его адресаты выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предъявить декларацию на доходы — для этого необходимо перейти по отправленной ссылке.
- После перехода на страницу жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (номер, ФИО владельца, трехзначный код с обратной стороны) якобы для того, чтобы идентифицировать налогоплательщика.
- Таким образом мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги. При этом полученные персональные данные, добавляет ЦБ, могут быть использованы для новых попыток обмана.
Как не стать жертвой мошенников:
- Не реагировать на подобные письма: не переходить по ссылкам в письме и не предоставлять личную и финансовую информацию.
- Помнить о том, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Во время кампании, которая идет с 1 января по 2 мая 2024 года, граждане должны сами подать в налоговый орган декларацию на доходы за 2023 год, в том числе на доходы от продажи имущества, акций, сдачи в аренду имущества.
- Узнать о наличии задолженности можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».
Фото на обложке: Unsplash
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