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ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества со сдачей налоговой декларации

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Банк России сообщил о новой схеме обмана граждан: злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы и предлагают сдать налоговую декларацию по ссылке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества со сдачей налоговой декларации
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Как работает новая схема:

  • На электронную почту приходит письмо, его адресаты выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предъявить декларацию на доходы — для этого необходимо перейти по отправленной ссылке.
  • После перехода на страницу жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (номер, ФИО владельца, трехзначный код с обратной стороны) якобы для того, чтобы идентифицировать налогоплательщика.
  • Таким образом мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги. При этом полученные персональные данные, добавляет ЦБ, могут быть использованы для новых попыток обмана.

Как не стать жертвой мошенников:

  • Не реагировать на подобные письма: не переходить по ссылкам в письме и не предоставлять личную и финансовую информацию.
  • Помнить о том, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Во время кампании, которая идет с 1 января по 2 мая 2024 года, граждане должны сами подать в налоговый орган декларацию на доходы за 2023 год, в том числе на доходы от продажи имущества, акций, сдачи в аренду имущества.
  • Узнать о наличии задолженности можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».

Фото на обложке: Unsplash

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