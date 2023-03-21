Количество вакансий для таксистов в России выросло в 40 раз за пять лет

Количество вакансий для таксистов в России в период с 2018 по 2022 год включительно выросло в 40 раз, говорится в исследовании «Авито Работы» и Salary Index, с которым ознакомился RB.RU.

Увеличение числа вакансий в 2018–2019 годы сопровождалось заметным ростом зарплат. В пандемийный 2020 год сильного подъема не наблюдалось. В 2022 году ситуация стабилизировалась.

По данным на март 2023 года, средняя зарплата таксиста в России составляет чуть более 58 тысяч рублей. При этом самый высокий заработок ожидаемо имеют водители в Москве (95 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (80 тыс. рублей).

Работа в такси подразумевает свободный график, что подтверждает анализ «Авито Работы». Так, в 2018–2022 гг. наибольшая доля предложений приходилась именно на предложения со свободным графиком.

В 2019 и 2020 доли вакансий со свободным графиком составляли 77% и 75% соответственно. При этом к 2022 году ситуация изменилась, доля вакансий со свободным графиком уменьшилась до 45%.

В 2022 году произошел всплеск числа вакансий на неполный рабочий день. Их число по сравнению с 2021 годом увеличилось в 12 раз, а доля составила 13%, хотя в период 2018–2021 гг. не превышала 4%.

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