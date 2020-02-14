Стало известно, сколько должен работать таксист в Москве, чтобы получать 74 тысячи рублей

Эксперты лизинговой компании «Европлан» подсчитали, сколько заработает московский таксист, если будет трудиться 8 часов в день с выходными, и сколько ему придется работать сверхурочно, чтобы довести доход до масимального. Результаты подсчетов приводят «Известия».

По данным «Европлана», максимальный доход таксиста в Москве составляет 74 тысяч рублей в месяц. Однако, чтобы получить эти деньги, нужно работать 25 дней по 12 часов, или 300 часов в месяц.

Если водитель будет работать по стандартному графику, то есть по восемь часов в день пять дней в неделю (22 дня или 176 часов в месяц), его доход упадет до 20–25 тысяч рублей.

Еще один вариант заработка, который рассмотрели в «Европлане», это восьмичасовой рабочий день 26 дней в месяц. При таком графике зарплата водителя составит от 32 до 38 тысяч рублей.

При этом на руки таксист получает не весь заработок, а порядка 34%, отметили в «Европлане». Еще 25% забирает агрегатор, 3% уходят на страховку, 4% — таксопарку, 8% — на возмещение стоимости машины, взятой в лизинг.

В опрошенных изданием компаниях-агрегаторах заявили, что их комиссия меньше 25%. В сервисе «Везет» назвали вилку в 13–18%, в «Максим» — 10–12%.

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