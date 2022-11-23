ПрибыльTCS Group за девять месяцев снизилась в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом

Прибыль TCS Group, которая контролирует банк «Тинькофф», за девять месяцев 2022 года сократилась в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из финансового отчета компании. С января по сентябрь организация заработала 10,1 млрд рублей.

В 2021 году компания демонстрировала рекордные показатели по прибыли — 46,8 млрд рублей по итогам первых трех кварталов. Результаты девяти месяцев текущего года составили 10,1 млрд рублей, что на 78% меньше.

В третьем квартале чистая прибыль группы составила 5,9 млрд рублей, это на 64% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда показатель достигал 16,5 млрд рублей. В TCS Group такое снижение связывают с ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к формированию резервов.

В марте кредитным организациям разрешили продлевать сроки публикации финансовой отчетности. В ЦБ заявили 11 ноября о намерении возобновить раскрытие финансовых показателей, указав, что итоги по всему 2022 году точно будут обнародованы. Днем ранее, 10 ноября, результатами «Сбера» за первые 10 месяцев поделился глава банка Герман Греф — чистая прибыль организации в текущем году снизилась в 20 раз.

После того, как TCS Group опубликовала релиз с отчетом, расписки на акции группы на Мосбирже упали на 5%, до 2662 рублей за бумагу, обратил внимание РБК. По состоянию на 12:30 по мск снижение замедлилось до 2,3%.

Начавшиеся в феврале события и последовавший за ними кризис оказывает влияние на финансовые показатели не только российских кредитных организаций. Ранее немецкий производитель спортивной одежды Adidas сообщил, что из-за ухода из России потерял €100 млн во втором квартале 2022 года и столько же — в третьем. Отчет британской табачной компании Imperial Brands за финансовый год указывает на сокращении прибыли организации на $475 млн из-за остановки производства и деятельности в РФ.

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