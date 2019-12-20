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Опрос: 35% россиян считают, что гаджеты ограничивают свободу

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к гаджетам. Результаты сравнивались с показателями 2013 года. О этом сообщается на официальном сайте фонда.

Опрос: 35% россиян считают, что гаджеты ограничивают свободу

60% россиян сказали, что широкое распространение гаджетов приносит больше пользы, чем вреда. В 2013 году этот показатель был на 7% выше.

Более половины опрошенных (51%) считают, что люди стали свободнее, когда появились переносные электронных устройств. В 2013 году так говорили 65% респондентов.

Тем не менее, 35% россиян отметили, что использование гаджетов все же ограничивает свободу. В 2013 году об этом заявляли только 16%.

Среди положительных сторон техники 42% отметили быструю, доступную связь и возможность постоянного контакта с родными и близкими.

27% сказали, что плюс гаджетов в том, что они обеспечивают быстрый доступ к разнообразной информации. 18% ответили, что переносные устройства облегчают жизнь.

Среди отрицательных сторон респонденты отметили: вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на детей и их развитие (11%), возникновение зависимости (10%).

На вопрос о том, без какой техники они не могут жить, 41% россиян ответили, что это мобильный телефон, 27% — смартфон, а 31% ответивших заявили, что таких устройств нет.  

В 2013 году 72% респондентов говорили, что не могут жить без мобильного телефона.

Опрос был проведен 8 декабря 2019 года среди 1,5 тысячи граждан РФ от 18 лет.

Фото: franz12 / Shutterstock

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