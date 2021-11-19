Подросток украл криптовалюту на $36,5 млн и потратил на видеоигры

Подросток получил доступ к телефону держателя криптовалюты и с помощью кодов двухфакторной аутентификации украл криптовалюту на сумму $36,5 млн. Его задержали с остатком $5,5 млн на счете – похищенные средства он потратил на видеоигры.
Инцидент произошел в городе Гамильтон в Канаде, сообщается на сайте местной полиции.
Подросток смог обманным путем получить доступ к телефону держателя криптовалюты. Он завладел криптокошельком путем перехвата кодов двухфакторной аутентификации. В распоряжении подростка оказалась криптовалюта в эквиваленте $36,5 млн.
Полиция и ФБР вычислили злоумышленника по несоразмерным тратам. Оказалось, что он потратил часть денег на покупки в видеоиграх. В отчете полиции сказано, что подросток платил за уникальные никнеймы.
Подростка в итоге арестовали – на счету к этому моменту осталось около $5,5 млн. Грабителю грозит наказание по статье о краже в крупном размере.
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Фото на обложке: TY Lim /
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