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Подросток украл криптовалюту на $36,5 млн и потратил на видеоигры

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Подросток получил доступ к телефону держателя криптовалюты и с помощью кодов двухфакторной аутентификации украл криптовалюту на сумму $36,5 млн. Его задержали с остатком $5,5 млн на счете – похищенные средства он потратил на видеоигры.

Подросток украл криптовалюту на $36,5 млн и потратил на видеоигры

Инцидент произошел в городе Гамильтон в Канаде, сообщается на сайте местной полиции.

Подросток смог обманным путем получить доступ к телефону держателя криптовалюты. Он завладел криптокошельком путем перехвата кодов двухфакторной аутентификации. В распоряжении подростка оказалась криптовалюта в эквиваленте $36,5 млн.

Полиция и ФБР вычислили злоумышленника по несоразмерным тратам. Оказалось, что он потратил часть денег на покупки в видеоиграх. В отчете полиции сказано, что подросток платил за уникальные никнеймы.

Подростка в итоге арестовали – на счету к этому моменту осталось около $5,5 млн. Грабителю грозит наказание по статье о краже в крупном размере.

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Фото на обложке: TY Lim / Shutterstock

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