Теле2 впервые начала продавать Гб и SMS на Ozon и объявила о закрытии Tele2 TV

Пакеты мобильного интернета от Теле2 объемом от 1 Гб до 1 Тб и сообщений от 50 до 1 тысячи стали доступны на маркетплейсе Ozon, сообщила пресс-служба сотового оператора.

Так, 500 Гб предлагают купить за 500 рублей, а 50 SMS — за 20 рублей. 1 Гб трафика стоит 10 рублей, а 10 Гб — 60 рублей.

Срок действия пакетов ограничен одним или тремя месяцами. Оплатить услуги можно на сайте Ozon. Полученный промокод активируется в личном кабинете на сайте оператора.

До сих пор на маркетплейсах можно было купить SIM-карту или оплатить тарифный план.

«Мы рады стать первым маркетплейсом, на котором среди миллионов товаров теперь доступны для покупки гигабайты и SMS-сообщения мобильного оператора», — сообщил директор проекта «Услуги Ozon» Сергей Петушков.

Ранее Гб от Теле2 можно было приобрести на сайте оператора через биржу. Также компания позволяла абонентам обменивать неизрасходованные минуты на интернет-трафик.

В Теле2 также сообщили, что с 16 декабря закрывают сервис Tele2 TV. Доступ к подпискам сохранится до 15 декабря. Любителям телевидения и кино в компании предложили посетить сервис Wink, где для абонентов сотового оператора доступны особые условия.

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Фото на обложке: pexels.com