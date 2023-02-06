Российские операторы сократили на 60% объемы установки новых базовых станций

В 2022 году российские операторы сократили на 60% объемы установки базовых станций. Сильнее всего сказался дефицит зарубежного оборудования — запасы шли на ремонт действующих сетей, а новые почти не разворачивались. При этом скорость передачи снизилась незначительно, благодаря сокращению объемов трафика, предположили эксперты.

В 2022 году трафик увеличился на 30%, тогда как в период пандемии 2020 года рост составлял 80%, сообщил «Коммерсантъ» в Telecom Daily.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если такой показатель был сейчас, то скорость передачи данных упала бы сильнее. Однако из-за сокращения объемов трафика прочности сетей пока хватает, что позволяет поэтапо перейти на российское оборудование.

В Минцифры заявили, что вводят меры поддержки производителей и операторов связи, чтобы закрыть потребность в необходимом количестве базовых станций.

В мае 2022 года российские мобильные операторы на фоне дефицита сетевого оборудования планировали закупать подержанную иностранную технику. Такое решение должно помочь восполнить дефицит базовых станций.

Б/у станции могли преодолеть дефицит инфраструктурного оборудования на фоне санкций, но полностью такое решение не смоглло бы справиться с нехваткой новых базовых станций.

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