Российские операторы сократили на 60% объемы установки новых базовых станций

В 2022 году российские операторы сократили на 60% объемы установки базовых станций. Сильнее всего сказался дефицит зарубежного оборудования — запасы шли на ремонт действующих сетей, а новые почти не разворачивались. При этом скорость передачи снизилась незначительно, благодаря сокращению объемов трафика, предположили эксперты.
В 2022 году трафик увеличился на 30%, тогда как в период пандемии 2020 года рост составлял 80%, сообщил «Коммерсантъ» в Telecom Daily.
По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если такой показатель был сейчас, то скорость передачи данных упала бы сильнее. Однако из-за сокращения объемов трафика прочности сетей пока хватает, что позволяет поэтапо перейти на российское оборудование.
В Минцифры заявили, что вводят меры поддержки производителей и операторов связи, чтобы закрыть потребность в необходимом количестве базовых станций.
В мае 2022 года российские мобильные операторы на фоне дефицита сетевого оборудования планировали закупать подержанную иностранную технику. Такое решение должно помочь восполнить дефицит базовых станций.
Б/у станции могли преодолеть дефицит инфраструктурного оборудования на фоне санкций, но полностью такое решение не смоглло бы справиться с нехваткой новых базовых станций.
Фото на обложке: Kitawit Jitaton /
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