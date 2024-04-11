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Ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них заходит в приложение каждый день. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров.

Ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей

Предприниматель также заявил, что мессенджер продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале 2024 года.

Ранее Павел Дуров рассказал об оценке Telegram в $30 млрд потенциальными инвесторами. По его словам, компани сможет выйти на прибыльность если не в 2024, то в 2025 году. IPO рассматривается как средство демократизации доступа к сервису.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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