Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Вырос более чем в 60 раз: мобильный трафик Telegram догнал WhatsApp

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

По данным МТС, в декабре 2020 года — январе 2021 года в Москве сравнялся мобильный интернет-трафик абонентов компании в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Рост трафика в WhatsApp в прошлом году составил порядка 40%. Трафик на Telegram за это время вырос более чем в 60 раз. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе МТС.

Вырос более чем в 60 раз: мобильный трафик Telegram догнал WhatsApp

Помимо начала этого года, активный рост трафика на Telegram пришелся на середину лета 2020 года. Тогда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России. В июле 2020 года, после снятия ограничений, мобильный интернет-трафик на Telegram вырос в 11 раз в сравнении с месяцем ранее. 

Кроме того, анализ показал, что Telegram активнее используют в рабочие часы для чтения каналов и деловой коммуникации. Пиковые значения для WhatsАpp приходятся на утренние и вечерние часы, а также на выходные дни. WhatsApp чаще используют для общения с близкими и друзьями, в родительских, спортивных и дружеских группах.

«Трафик в WhatsApp 31 декабря и 1 января ежегодно обновляет максимумы, вырастая по сравнению с любым рабочим днем в несколько раз, в то время как активность в Telegram не только не растет, а даже демонстрирует незначительное снижение», — рассказали в МТС.

Аналитики компании пояснили, что Telegram привлекает аудиторию контентом. Он заменяет собой сайты СМИ, новостные порталы, некоторые финансовые сервисы, агрегаторы скидочных программ, техническую поддержку продуктов и многое другое.

Вместе с тем, в МТС ожидают, что мессенджер Павла Дурова продолжит постепенно перетягивать к себе пользователей, которые начнут использовать его и для общения между собой. Объемы трафика в Telegram в 2021 году в России продолжат расти опережающими WhatsApp темпами, рассказали в компании.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

По данным МТС, на текущий момент Москва является единственным городом в России, где объемы трафика двух мессенджерах находятся на одном уровне. В других городах WhatsApp пока лидирует и по количеству пользователей, и по объемам трафика.

Для анализа были использованы обезличенные данные о трафике приложений Telegram и WhatsApp в мобильной сети МТС за период с 20 декабря 2019 по 20 января 2021 года.

В начале текущего года стало известно, что ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн человек.

Фото: Emre Akkoyun / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

27 января 2021

Hack.Genesis

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма