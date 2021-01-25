Вырос более чем в 60 раз: мобильный трафик Telegram догнал WhatsApp

По данным МТС, в декабре 2020 года — январе 2021 года в Москве сравнялся мобильный интернет-трафик абонентов компании в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Рост трафика в WhatsApp в прошлом году составил порядка 40%. Трафик на Telegram за это время вырос более чем в 60 раз. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе МТС.

Помимо начала этого года, активный рост трафика на Telegram пришелся на середину лета 2020 года. Тогда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России. В июле 2020 года, после снятия ограничений, мобильный интернет-трафик на Telegram вырос в 11 раз в сравнении с месяцем ранее.

Кроме того, анализ показал, что Telegram активнее используют в рабочие часы для чтения каналов и деловой коммуникации. Пиковые значения для WhatsАpp приходятся на утренние и вечерние часы, а также на выходные дни. WhatsApp чаще используют для общения с близкими и друзьями, в родительских, спортивных и дружеских группах.

«Трафик в WhatsApp 31 декабря и 1 января ежегодно обновляет максимумы, вырастая по сравнению с любым рабочим днем в несколько раз, в то время как активность в Telegram не только не растет, а даже демонстрирует незначительное снижение», — рассказали в МТС.

Аналитики компании пояснили, что Telegram привлекает аудиторию контентом. Он заменяет собой сайты СМИ, новостные порталы, некоторые финансовые сервисы, агрегаторы скидочных программ, техническую поддержку продуктов и многое другое.

Вместе с тем, в МТС ожидают, что мессенджер Павла Дурова продолжит постепенно перетягивать к себе пользователей, которые начнут использовать его и для общения между собой. Объемы трафика в Telegram в 2021 году в России продолжат расти опережающими WhatsApp темпами, рассказали в компании.

По данным МТС, на текущий момент Москва является единственным городом в России, где объемы трафика двух мессенджерах находятся на одном уровне. В других городах WhatsApp пока лидирует и по количеству пользователей, и по объемам трафика.

Для анализа были использованы обезличенные данные о трафике приложений Telegram и WhatsApp в мобильной сети МТС за период с 20 декабря 2019 по 20 января 2021 года.

В начале текущего года стало известно, что ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн человек.

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