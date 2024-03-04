Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбой в работе Telegram — приложение «висит», не загружаются изображения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе Telegram произошел сбой, пишут пользователи. В основном жалобы касаются трудностей с загрузкой видео и изображений, у некоторых пользователей мессенджер «завис». Сообщения пользователей о неполадках в работе Telegram поступают со всей России.

Сбой в работе Telegram — приложение «висит», не загружаются изображения

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Жалобы пользователей опубликованы на специализированных сайтах для отслеживания стабильности работы интернет-ресурсов.

Согласно сообщениям, неполадки начались около 17:10 мск. В основном жалобы касаются невозможности загрузить видео и изображения в мессенджере. Некоторые пользователи сообщают, что приложение Telegram «зависло».

Последний сбой в работе Telegram произошел 18 февраля. Неполадки в работе мессенджера устранили за один час.

Фото на обложке: Klever LeveL / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые сомнительные обновления Telegram за последний год
  2. 2 ​​Как использовать фреймворк JTBD в разработке IT-продукта: пошаговая инструкция
  3. 3 Без хаоса из рабочих сообщений: как построить онлайн-офис в мессенджере
  4. 4 Telegram открыл рекламу на внешние ссылки. Что нужно об этом знать?
  5. 5 Подключаем мессенджер на сайт — инструкция
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2024

WB accelerator

04 марта 2024

Олимпиада по информатике от Яндекса

05 марта 2024

Городские легенды

Все ВОЗМОЖНОСТИ