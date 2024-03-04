Сбой в работе Telegram — приложение «висит», не загружаются изображения

В работе Telegram произошел сбой, пишут пользователи. В основном жалобы касаются трудностей с загрузкой видео и изображений, у некоторых пользователей мессенджер «завис». Сообщения пользователей о неполадках в работе Telegram поступают со всей России.

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Жалобы пользователей опубликованы на специализированных сайтах для отслеживания стабильности работы интернет-ресурсов.

Согласно сообщениям, неполадки начались около 17:10 мск. В основном жалобы касаются невозможности загрузить видео и изображения в мессенджере. Некоторые пользователи сообщают, что приложение Telegram «зависло».

Последний сбой в работе Telegram произошел 18 февраля. Неполадки в работе мессенджера устранили за один час.

Фото на обложке: Klever LeveL / Shutterstock