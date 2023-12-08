Количество подписчиков Telegram Premium выросло в четыре раза за год и превысило 4 млн пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число подписчиков Telegram Premium выросло в четыре раза за год и превысило 4 млн пользователей.
«Telegram Premium, запущенный менее полутора лет назад, стал самой быстрорастущей платной подпиской в истории приложений для обмена сообщениями», — заявил Дуров.
По состоянию на 6 декабря 2022 года число подписчиков Telegram Premium составляло 1 млн человек.
Мессенджер начал зарабатывать в 2022 году, введя платную подписку Telegram Premium и добавив на платформу рекламу.
Пользователям платной подписки доступны дополнительные возможности и функции: например, отключена встроенная реклама, доступна загрузка файлов до 4 Гб (вместо 2 Гб без подписки), увеличена скорость загрузки, доступна расшифровка голосовых сообщений и другое.
Мессенджер позволяет оплачивать премиум‑подписку через встроенный инструмент в меню. В настоящее время месячная стоимость подписки составляет 329 рублей, годовая — 2390 рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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