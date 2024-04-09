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В Telegram появится верификация по отпечатку ладони

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Telegram появится возможность верификации по отпечатку ладони. Созданием функции займется проект TON совместно с разработчиком ИИ-решений HumanCode. На подготовку к внедрению биометрической верификации TON Society потратит 1 млн Toncoin в рамках программы поощрения.

В Telegram появится верификация по отпечатку ладони

Разработчики TON Society совместно с разработчиками ИИ-решений HumanCode займутся внедрением в Telegram возможности верификации о отпечатку ладони. Об этом TON рассказал в своем блоге.

Верификация по ладони позволит идентифицировать пользователя как человека, а не бота.

Технология позволит получить отпечаток ладони и перенести его в мобильное устройство. За защиту данных будет отвечать шифрование, рассказали разработчики HumanCode.

TON объявил о выделении 1 млн Toncoin, что по актуальному на момент публикации курсу составляет более $5 млн, на программу поощрения участников тестирования. Криптовалюту распределят между теми, кто подтвердит свою личность с помощью отпечатка ладони.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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