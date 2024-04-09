В Telegram появится верификация по отпечатку ладони

В Telegram появится возможность верификации по отпечатку ладони. Созданием функции займется проект TON совместно с разработчиком ИИ-решений HumanCode. На подготовку к внедрению биометрической верификации TON Society потратит 1 млн Toncoin в рамках программы поощрения.
Разработчики TON Society совместно с разработчиками ИИ-решений HumanCode займутся внедрением в Telegram возможности верификации о отпечатку ладони. Об этом TON рассказал в своем блоге.
Верификация по ладони позволит идентифицировать пользователя как человека, а не бота.
Технология позволит получить отпечаток ладони и перенести его в мобильное устройство. За защиту данных будет отвечать шифрование, рассказали разработчики HumanCode.
TON объявил о выделении 1 млн Toncoin, что по актуальному на момент публикации курсу составляет более $5 млн, на программу поощрения участников тестирования. Криптовалюту распределят между теми, кто подтвердит свою личность с помощью отпечатка ладони.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024