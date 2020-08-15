Колонки
Приложение от ЦБ и банкоматы с биометрией: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #130
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Приложение от ЦБ и банкоматы с биометрией: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет всей честной компании!
- Росфинмониторинг хочет следить за сделками с криптовалютой с помощью ИИ и предложил включить создание такого сервиса в новый федеральный проект. Развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн рублей из федерального бюджета.
- В ЦБ решили поиграться с приложениями для мобилок и выпустили электронную приемную — «ЦБ онлайн». Говорят, что можно задать вопросы регулятору о всяком по финансам: финграмотность, продукты, услуги и т.д. А еще можно оставлять отзывы про банки.
- Соцсеть Марка Цукерберга не оставляет планов по созданию своего платежного сервиса и платежной экосистемы. Даже отдельное подразделение создали для этого — Facebook Financial.
- Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступившем переводе на карту. Пользователи бесплатного пакета «СМС-банка» не узнают о зачислении средств из уведомления: для этого нужно подключать отдельную услугу.
- Вложения банков в технологии машинного обучения растут ежегодно в среднем на 46,2%, но многие проекты так и остаются незавершенными. Почему это происходит и как добиться желаемых результатов при внедрении ИИ?
- В прошлом месяце «Яндекс» изучил заголовки новостей об искусственном интеллекте за последние десять лет и узнал, о чем журналисты пишут чаще всего и каким представляется будущее ИИ, если верить этим заголовкам. А в ict.moscow пошли еще дальше и проанализировали всю эту информацию еще и по гео-признакам, в частности, по городам.
- Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф» так сильно хотят выдать вам кредит, что готовы пойти даже на то, чтобы поставить банкоматы, которые будут выдавать наличные по биометрии. ПСБ и «АкБарс» тоже не отстают.
- Могут ли переводы по номеру телефона в мессенджерах создать альтернативу Системе быстрых платежей от Центробанка? Оказывается, что могут — вполне себе рабочую и удобную. Рассказываем на примере TalkBank.
- Оливер Хьюз у микрофона: о делах в банке, об Олеге, о пандемии коронавируса, об инвестициях и обо всем, что не чуждо самым обычным людям. Хорошее интервью получилось.
- Чего там с криптовалютами на территории РФ? «Власти не рассматривают вариант легализации криптовалют в качестве платежной альтернативы рублю». Говорят, что это разрушит финансовую систему.
Спасибо за чтение и приходите еще!
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