Россияне рассказали о последствиях напряженных отношений с начальством

Более половины россиян (65%) имеют нейтральные формальные отношения со своим руководителем, каждый пятый (21%) дружит с начальством, а 14% состоят в напряженных отношениях. Такие данные приводит сервис «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей «Работа.ру» из всех регионов страны. Специалисты сервиса также выясняли, как отношения с начальством влияют на работу, какие качества руководства ценят россияне, а какие факторы сильнее всего раздражают.

Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, треть указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии, каждому пятому приходится часто задерживаться на работе.

Последствия напряженных отношений с начальством:

Урезали зарплату или лишали премии — 32%;

Приходится часто задерживаться на работе — 20%;

Отказали в отпуске или не дали отгул — 10%;

Задерживают зарплату — 10%;

Еще 28% опрошенных жителей России указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.

Дружеские неформальные отношения с начальством также оказали влияние на работу некоторых респондентов. 11% участников благодаря хорошим личным отношениям с руководством регулярно получают премии. Еще 11% отметили, что благодаря дружбе с работодателем могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше, а 4% респондентов благодаря такой дружбе получили повышение.

73% жителей России не отметили никакого особого влияния дружеских отношений с руководством на работу.

Лучшими качествами руководителей (множественный выбор) респонденты назвали профессионализм (36%), ответственное отношение к работе и коллективу (35%) и нацеленность на результат (32%).

Еще 29% опрошенных ценят в начальстве хорошее отношение к коллективу, четверть участников исследования (25%) позитивно отметили уверенность начальников в себе, а 21% указали на значимость личных качеств руководства.

Каждый пятый респондент ценит своего начальника за чувство юмора, а 18% — за принципы и ценности. Еще 18% опрошенных жителей России в варианте «Другое» рассказали, что ценят начальство за доверие к коллективу, умение принимать правильные решения и отзывчивость.

Сильнее всего опрошенных жителей России в начальстве раздражает неумение ставить четкие задачи, плохое отношение к сотрудникам и невыполнение собственных обязанностей.

Что раздражает россиян в начальстве (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

Неумение ставить четкие задачи — 32%;

Плохое отношение к сотрудникам — 25%;

Не выполняет обязанности и перекладывает их на коллектив — 24%;

Злоупотребление полномочиями — 22%;

Личные качества — 18%;

Пишет или звонит в нерабочее время — 16%;

Принимает безответственные решения — 15%;

Неуместный или оскорбительный юмор — 14%;

Безответственность — 12%;

Другое — 24%.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что их в начальстве все устраивает.

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Фото: Unsplash