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Илон Маск продолжит расширять инвестиции в Китай

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава Tesla Илон Маск с помощью видеообращения принял участие в конференции World Internet Conference, которая проходит в китайском Учжене. Американский бизнесмен заверил китайские власти и граждан в готовности вкладывать средства в развитие региона и расширять бизнес компании.

Илон Маск продолжит расширять инвестиции в Китай

Как сообщает Bloomberg, в конференции также приняли участие главы Intel, Qualcomm и руководители китайских компаний Alibaba и Xiaomi. 

Открывал мероприятие вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ. Он привел слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай намерен сотрудничать со всеми странами для создания прозрачной и динамичной цифровой экономики.

Илон Маск рассказал о центрах обработки данных, которые Tesla создала в Китае, исполняя местное законодательство. В них хранится и обрабатывается информация о производственное, сервисной и торговой деятельности американской компании на территории Китая. 

«Защита данных — это не просто вопрос одной компании, он должен решаться совместными усилиями всех участников отрасли», — добавил Маск.

Бизнесмен также назвал Китай «мировым лидером в области цифровизации» и пообещал, что Tesla продолжит инвестировать в китайскую экономику и надеется сделать свой посильный вклад в создание «оцифрованного будущего с совместными выгодами, ответственностью и управлением».

В Шанхае собираются автомобили Tesla Model Y и Model 3 — во втором квартале 2021 года компания поставила клиентам рекордное количество электрокаров.

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Фото: Nick_ Raille_07 / Shutterstock

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