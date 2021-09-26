Илон Маск продолжит расширять инвестиции в Китай

Глава Tesla Илон Маск с помощью видеообращения принял участие в конференции World Internet Conference, которая проходит в китайском Учжене. Американский бизнесмен заверил китайские власти и граждан в готовности вкладывать средства в развитие региона и расширять бизнес компании.
Как сообщает Bloomberg, в конференции также приняли участие главы Intel, Qualcomm и руководители китайских компаний Alibaba и Xiaomi.
Открывал мероприятие вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ. Он привел слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай намерен сотрудничать со всеми странами для создания прозрачной и динамичной цифровой экономики.
Илон Маск рассказал о центрах обработки данных, которые Tesla создала в Китае, исполняя местное законодательство. В них хранится и обрабатывается информация о производственное, сервисной и торговой деятельности американской компании на территории Китая.
«Защита данных — это не просто вопрос одной компании, он должен решаться совместными усилиями всех участников отрасли», — добавил Маск.
Бизнесмен также назвал Китай «мировым лидером в области цифровизации» и пообещал, что Tesla продолжит инвестировать в китайскую экономику и надеется сделать свой посильный вклад в создание «оцифрованного будущего с совместными выгодами, ответственностью и управлением».
В Шанхае собираются автомобили Tesla Model Y и Model 3 — во втором квартале 2021 года компания поставила клиентам рекордное количество электрокаров.
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Фото: Nick_ Raille_07 / Shutterstock
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