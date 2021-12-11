Tesla приостановила поставки Model S/X за пределы Северной Америки

Tesla предупредила потенциальных клиентов о том, что прекратила принимать заказы на электрокары Model S и Model X за пределами Северной Америки.
Автопроизводитель написал европейским клиентам письма, в которых извинился за задержку поставок уже заказанных электромобилей, а также предупредил о приостановке приема заказов из Европы до середины следующего года.
«Чтобы максимально ускорить доставку следующих заказов, включая заказы на Model X, в настоящее время мы больше не принимаем новые заказы на Model S и Model X с рынков за пределами Северной Америки», — приводит отрывок из письма портал Electrek.
В январе прошлого года Tesla приостановила выпуск Model S/X из-за планового рестайлинга. Новая Model S начала сходить с конвейера лишь в июне этого года, а Model X — в октябре.
В электронном письме производитель сообщил, что планирует выпустить первые Model S/X во второй половине следующего года. Таким образом, европейские клиенты остаются без этих моделей в течение полутора лет.
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