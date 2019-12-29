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Илон Маск подтвердил, что в Tesla могут взять без высшего образования

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Илон Маск подтвердил, что для того, чтобы работать в Tesla не нужно высшее образование. Он уже заявлял об этом в интервью 2014 года.

Илон Маск подтвердил, что в Tesla могут взять без высшего образования

Как заявил глава компании, Билл Гейтс, Ларри Эллисон и Стив Джобс, не заканчивали университеты, но их взяли бы в Tesla.

В своих сотрудниках, как говорит Маск, он ищет «исключительные способности», а хороший университет не обязательно свидетельство того, что человек способен на большие достижения.

При приеме человека на работу, Маск предлагает соискателю показать конкретный пример решения проблем и задает ему много уточняющих вопросов.

Ранее Илон Маск уже говорил о том, что в Tesla могут взять без высшего образования.

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