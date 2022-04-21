Выручка Tesla за первый квартал превзошла ожидания аналитиков

Компания Илона Маска Tesla отчиталась за первый финансовый квартал 2022 года. Ее показатели за это время превзошли ожидания аналитиков.

Прибыль составила $3,22 на акцию против пронозируемых аналитиками $2,27. Выручка выросла до $18,8 млрд по сравнению с оценками в $17,9 млрд, передает канал CNBC.

Выручка от продаж автомобилей достигла $16,86 млрд, что на 87% больше, чем за тот же период прошлого года. Валовая прибыль подскочила до $5,54 млрд в своем основном сегменте.

Рост выручки частично связан с увеличением количества автомобилией Tesla и увеличением средней цены продаж, говорится в отчете компании акционерам.

В начале апреля Tesla сообщила о поставке свыше 310 тыс. электрокаров за первый квартал. При этом глава компании Илон Маск назвал начало года «исключительно сложным» из-за перебоев в цепочках поставок и локдауна в Китае на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

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