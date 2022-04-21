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Выручка Tesla за первый квартал превзошла ожидания аналитиков

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Илона Маска Tesla отчиталась за первый финансовый квартал 2022 года. Ее показатели за это время превзошли ожидания аналитиков.

Выручка Tesla за первый квартал превзошла ожидания аналитиков

Прибыль составила $3,22 на акцию против пронозируемых аналитиками $2,27. Выручка выросла до $18,8 млрд по сравнению с оценками в $17,9 млрд, передает канал CNBC.

Выручка от продаж автомобилей достигла $16,86 млрд, что на 87% больше, чем за тот же период прошлого года. Валовая прибыль подскочила до $5,54 млрд в своем основном сегменте. 

Рост выручки частично связан с увеличением количества автомобилией Tesla и увеличением средней цены продаж, говорится в отчете компании акционерам.

В начале апреля Tesla сообщила о поставке свыше 310 тыс. электрокаров за первый квартал. При этом глава компании Илон Маск назвал начало года «исключительно сложным» из-за перебоев в цепочках поставок и локдауна в Китае на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Фото на обложке: canadianPhotographer56 / Shutterstock

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