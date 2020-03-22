Российский стартап открыл сбор средств для разработки экспресс-теста на коронавирус

Российский биотех-стартап DRD Biotech запустил краудфандинговую кампанию на Boomstarter. Проект собирает деньги для разработки экспресс-теста на коронавирус.

По словам разработчиков, тест будет определять наличие инфекции за десять минут по капле крови из пальца. Диагностика не потребует специального оборудования. Принцип работы похож на тест на беременность: если у человека есть вирус — тест покажет две полоски.

Стартап рассчитывает собрать два миллиона рублей. Деньги нужны на образцы реагентов, расходные материалы и клинические испытания.

В течение двух месяцев DRD Biotech планирует завершить разработку теста и перейти к испытаниям. Затем систему диагностики предстоит зарегистрировать в Росздравнадзоре.

Если тест успешно получит необходимые разрешения, промышленные поставки могут начаться в июне. Ожидаемая стоимость экспресс-теста — около 100 рублей.

DRD Biotech появился в 2014 году. Стартап разрабатывает экспресс-тесты для диагностики повреждений мозга после инсультов и травм. В прошлом году проект выпустил на рынок тест для диагностики хронической ишемии.

Сейчас для выявления коронавируса используют ПЦР-тест, который можно проводить только в лаборатории. Эту технологию использует дочерняя компания АФК «Система» — «Система-Биотех» — которая на днях сообщила о создании собственного теста на коронавирус.

На 21 марта в мире зафиксировано 279 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных в России — 306 человек, за сутки подтвердились 53 новых случая.

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