Владельцы производителя сырков «Б. Ю. Александров» отказались продавать бизнес

Действие оферты инвестиционного подразделения «Альфа-групп» Михаила Фридмана А1 о покупке долей в «Ростагроэкспорте» для разрешения корпоративного спора завершилось. На предложение согласились не все совладельцы группы.

Сделка, по словам экспертов, могла сорваться из-за судебных разбирательств вокруг компании, сообщили «Ведомости».

Один из основателей компании Юрия Изачика пытался признать незаконным договор дарения 85% своих долей. Суд принял обеспечительные меры и запретил владельцам отчуждать принадлежащие доли, передавать их в доверительное управление, заключать любые сделки, отметило издание.

Управляющий партнер компании Андрей Елинсон сообщил, что А1 продолжит наблюдать за развитием ситуации вокруг «Ростагроэкспорта» и «останется открытой для предложений со стороны всех заинтересованных лиц».

В конце октября Юрия Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Он обвиняется в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Защита обжаловала решение о заочном аресте.

Юрий Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса». Он заявил, что в момент подписания договора был «в тяжелом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение

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Фото на обложке: страница в Facebook «Б. Ю. Александров»